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Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна
11.10.2017 19:38
Главарь «ДНР» Александр Захарченко признал, что «республика» не способна прокормить себя. Правдая, по смелому прогнозу «генерала» ОРЛО выйдет на самоокупаемость уже в 2018 году. Об этом Захарченко заявил в интервью ukraina.ru, передает 62.ua.
«Я вам скажу, что мы планируем это сделать в2018 году, но вот завтра у нас начнется контрнаступление, или еще какие-то вещи, или что-то сюда прилетит, разрушит станцию какую-нибудь, инас отбросит нагод, наполтора. Потеря любого километра отбрасывает нас назад», - заявил Захарченко.
Напомним, что ранее сообщалось что «ДНР» на 80 процентов дотируется из российского бюджета.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, бюджет, ДНР, ЛНР, Захарченко
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