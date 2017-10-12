- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
В конце суток в районе проведения АТО обстановка продолжила обостряться. Прежде всего, существенно возросло количество вражеских провокаций на Донецком направлении.
Так, после 18 часов дважды под длительным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления ВСУ у Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка.
Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песков. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий.
На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Кроме того, в конце суток пророссийские оккупанты применяли пулеметы неподалеку Зайцевого и Невельского.
На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО у Марьинки, Водяного, Широкиного. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.
Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.
Как отмечают в штабе, в ответ силы АТО оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр незапрещенного вооружения. Потери врага уточняются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО
- Оккупанты Донбасса обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Российские оккупанты 47 раз открывали огонь по ВСУ. ВИДЕО
- В Горловке не смолкает канонада. В город никого не впускают
- Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ: есть погибшие и раненые
- Журналист: слухи о полностью разбитой Авдеевке несколько преувеличены, но 70 снарядов прилетело
- ДНР о Марьинке: "Какой штурм? Мы и так там!" Украинский боец: "Проводим зачистку Марьинки"
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов22:00
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат21:45
- Оркестр на миллион: сколько стоит одежда для музыкантов Порошенко21:30
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты21:03
- Северная Корея издала атлас мира с «российским Крымом»20:48
- В Украине немного ускорилась инфляция20:30
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна