«Логика» оккупантов - продолжать обстрелы

12.10.2017 08:32

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил на этой неделе, что с начала года Миссия подтвердила 398 случаев жертв среди гражданского населения (на 16% больше, чем за такой же период в 2016-м). Он в очередной раз призвал стороны отвести вооружение и живую силу, подчеркнув, что «сейчас как раз время для того, чтобы военная логика исчезла, и настало время для гражданской логики». Но у оккупантов - своя «логика».

За первые 10 дней октября количество обстрелов колебалось от 9 до 26. Кадровые российские военные, наёмники, а также местные боевики изредка применяли миномёты. Чаще же в ход шли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты различных модификаций.

На донецком направлении под удары оккупантов попадали силы АТО у шахты Бутовка, Авдеевки, Верхнеторецкого, Невельского, Майорска, Зайцево, Песок, Луганского.

На приморском направлении противник обстреливал позиции ВСУ на подступах к Широкино, Водяному, Гнутово, Старогнатовке, Талаковке, Красногоровке, Марьинке.

На луганском направлении факты нарушения перемирия со стороны НВФ зафиксированы у Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Трёхизбенки, Валуйского, Новоалександровки и Попасной.

В оперативной сводке группы «Информационное Сопротивление», опубликованной 11 октября, отмечаются перемещения сил и средств оккупационных войск на всех направлениях.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник отметил, что украинские военные ожидают провокаций со стороны противника 14 октября, когда будет отмечаться День защитника Украины. По его словам, в это время все боевые подразделения, которые выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции, будут усилены. Речь идёт как о наблюдательных постах, так и о группах оперативного реагирования, чтобы «в случае фиксации любых провокаций со стороны боевиков можно было мгновенно отреагировать».

Андрей ПИТОНОВ.