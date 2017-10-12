- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго
Для удобства работы с клиентами в ноябре ДТЭК Донецкоблэнерго откроет еще один центр обслуживания в Мариуполе, сообщает MRPL.CITY.
В помещении будущего центра обслуживания, что расположен по улице Пашковского в Левобережном районе, уже идет ремонт.
До официального открытия центра прием клиентов в этом районе будет осуществляться в здании Левобережной районной администрации Мариупольского городского совета, а также в Центрах обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго по адресу: бульвар Шевченко, 62 или проспект Победы, 16.
Кроме того, бытовые клиенты ДТЭКа могут с помощью Личного кабинета на сайте энергокомпании дистанционно внести показания счетчика, оплачивать счета за электроэнергию с помощью платежных счетов, управлять данными по лицевому счету, делать сверку и получать консультации специалистов.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, Донецкоблэнерго
- Российский суд отпустил мариупольчанина с Arctic Sunrise
- Мариуполь пригрозил Киеву остановкой металлургических предприятий (ФОТО)
- В России задержали подонка, изнасиловавшего малышку в Мариуполе
- Россия приютила мариупольского разбойника
- Мариуполец приплыл в Россию на надувном круге
- Азовское море начало вскрываться ото льда (ФОТО)
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- Археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи Древнего царства08:54
- ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?08:43
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- На украинцев хотят скинуть заботы о пенсиях07:30
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?08:43
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- Популярное лекарство, которое действует на печень хуже алкоголя08:10
- На какой палец надевать кольцо? Корректируем женскую судьбу07:56
- Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день07:11
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"