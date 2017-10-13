Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь

13.10.2017 13:01

Внутренне перемещенные лица из Донбасса в тяжелом финансовом положении могут получить одноразовое пособие от государства, передает MRPL.CITY со ссылкой на БФ «Горение».

По информации координатора проектов БФ «Горение» Елены Манько, денежное пособие могут получить люди в сложных жизненных обстоятельствах, которые частично или полностью лишены возможности самостоятельно обеспечивать свою или семейную жизнь. Порядок использования средств, поступивших от физических и юридических лиц для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим и ВПЛ, который регулирует этот вопрос, не уточняет конкретные обстоятельства и период жизни.

Чтобы получить государственную помощь, нужно написать заявление в структурное подразделение соцзащиты населения с указанием причин необходимости помощи и реквизиты счета, а также приложить копии: документа, удостоверяющего личность, справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельства о браке/рождении детей, справки о постановке на учет, медицинской справки о состоянии здоровья, а также письменные доказательства сложной жизненной ситуации.

Далее специальная комиссия решит вопрос о рациональности предоставления помощи и размере выплаты.

Источник: http://mrpl.city