В Донецке арестовали «главу» Ленинского района

13.10.2017 10:25

13 октября в оккупированном Донецке "власти" арестовали “главу” Ленининской районной администрации Олега Беляева, пишет “Диалог.UA”.

Чиновника подозревают в коррупции. Сепаратистские СМИ пишут, что Беляева “взяли с поличным на получении взятки”. Информацию об этом якобы подтвердили в “МВД ДНР”.

Подробности задержания не разглашаются. Более того, в “интересах следствия" неизвестен даже размер взятки.