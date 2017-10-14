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Бойовика з “міністерства “ДНР” судитимуть заочно
На Донеччині завершили досудове розслідування стосовно так званого першого заступника міністра доходів і зборів "ДНР" та, оскільки пособник терористів перебуває на тимчасово непідконтрольній території, його судитимуть заочно.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Слідством встановлено, що у вересні 2014 року 38-річний мешканець міста Донецьк з особистих ідеологічних та корисливих міркувань вступив до складу терористичної організації "ДНР", де був призначений на посаду "першого заступника міністра доходів та зборів ДНР". Перебуваючи на зазначеній псевдо-посаді і нині, обвинувачений реалізує покладені на псевдо-міністерство функції щодо обліку платників податків та зборів, адміністрування податків та зборів, митних та інших платежів, контролю своєчасності та повноти їх нарахування та сплати до так званих республіканських і місцевих бюджетів "ДНР", за рахунок яких в свою чергу фінансуються інші організовані групи терористичної організації - "бюджетні установи ДНР", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено спеціальне досудове розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни або скинення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України стосовно посадовця так званого Міністерства доходів та зборів терористичної організації "ДНР".
Оскільки пособник терористів перебуває на тимчасово непідконтрольній території, його судитимуть заочно. Обвинувальний акт прокуратурою вже спрямовано до суду.
Спільнику терористів загрожує 15 років ув'язнення.
Источник: ukrinform.ua
Теги: Донбасс, суд, боевик, ДНР
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