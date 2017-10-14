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ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%
«Ударим подорожанием по дискомфорту!» - видимо так звучит новый девиз Бахмутского предприятия монополиста в сфере междугородних перевозок АТП 11406.
С начала недели руководство АТП 11406 увеличило стоимость проезда в города Соледар и Часов Яр практически на 50%. Например, от центра Бахмута до центра Часов Яра проезд стоил 12 гривен, теперь 17, от улицы Юбилейной в Бахмуте до Часов Яра праезд был 10 гривен против сегодняшних 15 гривен. Причем возит людей, наряду с относительно вместительными автобусами, и автобус ПАЗ, где каждый желающий за 17 гривен в один конец может ощутить себя селедкой в бочке. Да и билетов водители не дают, только если очень попросить, а так – собирают деньги, не выдавая проездных документов. Кстати, количество желающих уехать в тот же Часов Яр очень часто превышает вместительность автобусов в принципе. Люди остаются на остановке ждать еще час следующий рейс, не зная – влезут ли и в него.
Руководство АТП 11406 не так давно в интервью одному из городских сайтов Бахмута заявило, что такое резкое и, прямо скажем, ощутимое подорожание связано с тем, что АТП необходимо содержать в надлежащем состоянии подвижной состав.
Только люди, вынужденные отдавать 17 гривен за проезд в 15 километров длиной, подвижного состава не наблюдают. Есть маломощный и маловместительный ПАЗ, и другие небольшие автобусы, не способствующие ни комфорту передвижения, ни вместительности пассажиров.
Правда не так давно, года два три назад, для перевозок в Часов Яр и Соледар были приобретены и даже выпущены на маршруты большие, вместительные и отличные автобусы. Люди ездили и радовались. Вот за такие автобусы и цены на перевозку поднять можно. Но в настоящее время большие и вместительные автобусы АТП 11406 отправило на рейс от Бахмута до КПВВ «Зайцево». А часовярцам и соледарцам остались маленькие автобусы, в которых ощутить что такое проезд в час-пик можно на любом рейсе, не зависимо от того, во сколько автобус выезжает из Бахмута, а оплата за проезд никак не соответствует качеству перевозки. Но ехать всем надо, поэтому и платит народ монополистам, сколько скажут, ведь выбора нет, да и не пешком же идти.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, поездка, Бахмут
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