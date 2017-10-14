- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо
Сегодня в помещении КП «Славянское троллейбусное управление» состоялось торжественное открытие нового спортивного зала, полноправным хозяином которого стал городской спортивный клуб рукопашного боя «Беркут».
На церемонию открытия в качестве почётных гостей были приглашены городской голова Вадим Лях, начальники профильных отделов горсовета Александр Мищенко и Марина Олейник, президент Славянской федерации самбо Сергей Савченко, заслуженные спортсмены-горожане и руководители Донецкой областной федерации самбо.
По словам представителей мэрии и спортивных ассоциаций, на примере нового и благоустроенного спортзала видна эффективность сотрудничества городских властей и общественников. При этом имеет огромную важность совместное развитие в Славянске духовных и культурных традиций для формирования здоровой нации. Также коллеги-спортсмены пожелали главе спортивного клуба рукопашного боя «Беркут» Игорю Чечинову дальнейших успехов в деле физического воспитания подрастающего поколения, а и всем подопечным борцам – высоких достижений на спортивных площадках Украины и мира.
В рамках торжественного мероприятия для гостей спортивного клуба «Беркут» выступили девушки из танцевального коллектива «Калина» ООШ№12 (руководитель Марина Тимчук) и юные гимнастки Славянской ДЮСШ (тренер Наталья Комаха). А «клубные» воспитанники старшего и младшего возраста продемонстрировали в показательных спаррингах отличные навыки борьбы и рукопашного боя.
Источник: slavinfo.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, спортзал, самбо
- В Славянске кресло мэра займет регионал
- В Славянске созывают народ на выборы новой городской власти (ВИДЕО)
- В школе-интернате открыли тренажерный зал
- В Донецкой области неизвестные обстреляли автомобиль председателя сельсовета
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В Славянске на избирательный участок явились "незваные" гости
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Назван самый красивый и доступный каждому смартфон21:30
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ19:10
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района