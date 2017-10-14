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ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ

14.10.2017 18:27
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ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ

Народный депутат Украины (внефракционная) Наталья Веселова утверждает, что «все эти три года занимается тем, что объясняет своим коллегам, и представителям правительства, Администрации президента мысль о том, что на оккупированной территории Донбасса живут украинцы, живут граждане Украины».

«Они ничем не отличаются от тех, кто живет на свободной территории Украины. Это наши граждане. Это не враги. И Донбасс не ушел сам. На нас напала Российская Федерация, и эти территории временно оккупированы, но они обязательно вернутся. И мы будем единой страной. Мы будем жить вместе и строить наше будущее», - сказала она в интервью проекту «Дежурный по Донбассу».

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, депутаты
 
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