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ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ
14.10.2017 18:27
Народный депутат Украины (внефракционная) Наталья Веселова утверждает, что «все эти три года занимается тем, что объясняет своим коллегам, и представителям правительства, Администрации президента мысль о том, что на оккупированной территории Донбасса живут украинцы, живут граждане Украины».
«Они ничем не отличаются от тех, кто живет на свободной территории Украины. Это наши граждане. Это не враги. И Донбасс не ушел сам. На нас напала Российская Федерация, и эти территории временно оккупированы, но они обязательно вернутся. И мы будем единой страной. Мы будем жить вместе и строить наше будущее», - сказала она в интервью проекту «Дежурный по Донбассу».
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, депутаты
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