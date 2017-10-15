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Архив - Донецкая область

«ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА

15.10.2017 21:50
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«ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА

Выпускникам подконтрольного незаконной организации «ДНР» Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького вручили дипломы Ставропольского медуниверситета. Об этом сообщает сайт DNR-LIVE.

Дипломы выпускникам вручил и.о. «ректора» ДонНМУ Григорий Игнатенко.

«75 выпускников успешно прошли аттестацию в Ставропольском государственном медицинском университете, и получили дипломы российского образца. Отметить, что 7 из них с отличием», - сказал Игнатенко.

Он также утверждает, что среди выпускников, получивших российские дипломы, также есть жители подконтрольной территории Донецкой области.

Напомним, незаконная организация «ДНР» выдает студентам вузов в Донецке дипломы Устинского филиала Ухтинского государственного технического университета, Кубанского государственного технологического университета, Южного федерального университета. «ЛНР», в свою очередь, выдает студентам вузов в Луганске дипломы Мордовского, Костромского, Краснодарского, Волгоградского и Вятского университетов.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, Ставрополь, ВУЗ, диплом, ДНР
 
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