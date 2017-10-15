На Донбассе построят казацкую Сечь

15.10.2017 09:30

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на Донетчине будут укреплять казацкие традиции. Об этом он сообщил в Facebook.

В сообщении говорится:

«А по празднованию 14 октября, то, думаю, что мы начнем такую ​​традицию — ежегодно праздновать День защитника Украины именно в Бахмуте. Кроме того, всячески поддерживать и казацкий дух Донбасса.

В следующем году планируем открыть в Краматорске военный лицей имени Ивана Сирко. А в Бахмуте построим настоящую казацкую Сечь, где бы курсанты военного лицея и все интересующиеся военным делом дети могли проходить обучение. Чтобы век казацкому роду не было переводу».

Источник: farwater.net