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На Донбассе построят казацкую Сечь

15.10.2017 09:30
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На Донбассе построят казацкую Сечь

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на Донетчине будут укреплять казацкие традиции. Об этом он сообщил в Facebook.

В сообщении говорится:

«А по празднованию 14 октября, то, думаю, что мы начнем такую ​​традицию — ежегодно праздновать День защитника Украины именно в Бахмуте. Кроме того, всячески поддерживать и казацкий дух Донбасса.

В следующем году планируем открыть в Краматорске военный лицей имени Ивана Сирко. А в Бахмуте построим настоящую казацкую Сечь, где бы курсанты военного лицея и все интересующиеся военным делом дети могли проходить обучение. Чтобы век казацкому роду не было переводу».

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, Краматорск, Павел Жебривский, День защитника Украины
 
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