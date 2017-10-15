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Архив - Донецкая область

В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы

15.10.2017 18:50
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В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы

Подрядчик, который должен был ремонтировать опорную школу пгт Никольское, взял миллион гривен предоплаты и исчез.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на заявление руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

«На сегодняшний день огромная проблема с проектантами, со строителями… Вот, например, Никольская школа. Натуральный негодяй, дал самую низкую цену на системе „Прозорро“, выиграл, дали миллион гривен предоплаты, смылся. Сейчас отправили в прокуратуру, внесен в ЕДРР за мошенничество. Но новый тендер не могу провести, пока все это не согласуется», — рассказал он.

На прошлой неделе стало известно, что в Донецкой области из-за коррупции уволят более 900 полицейских.



Теги: Донбасс, школа, строительство, миллион
 
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