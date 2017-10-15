В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ

15.10.2017 15:10

Это был урожай нынешнего года 35-летнего жителя поселка Виноградное. Еще 12 кустов запрещенных растений ждали своего часа на огороде. Ранее не привлекавшемуся к уголовной отвественности злоумышленнику придется выслушать вердикт суда сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

На территории Донецкой области ведется оперативно-профилактическая отработка, цель которой - сохранение стабильной оперативной обстановки и повышение публичной безопасности.

Так, в рамках спецмероприятий был проведен санкционированный обыск по месту жительства гражданина 1982 года рождения. По имеющейся у сотрудников управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области информации, мужчина незаконно выращивал наркосодержащие растения. Однако при проведении оперативных и следственных действий правоохранители задокументировали сразу несколько правонарушений.

На приусадебном участке еще созревали 12 кустов конопли, однако основная часть урожая уже была подготовлена ​​к зиме. В доме в бумажной коробке находилась высушенная и перетертая конопля. Общая масса "запасов" ставила около 3 килограммов.

Владелец объяснять что-либо отказался, а потому цель хранения такого количества наркотика будет устанавливать следствие.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ст.310 «Незаконное выращивание конопли» Уголовного кодекса Украины.

Источник: i24.com.ua