В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса

15.10.2017 13:13

Россия и страны Запада, которые стремятся к отмене санкций и восстановлению бизнес-отношения с РФ, пытаются легализировать оккупацию части территорий при помощи ввода миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

Об этом рассказал основатель и экс-командир полка "Азов", нардеп, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

По его словам, ввод миротворцев обернется для Украины полной потерей Донбасса без возможности его возвращения в ближайшем будущем.

"Это фактическое признание потери территории на десятилетия. Пока там будут стоять миссии миротворцев, связи будут разорваны уже на ментальном, семейном уровнях. Будут усиливаться связи с Россией и ослабляться связи с Украиной. И мы думаем, что через 20 лет мы каким-то образом эти земли вернем? Нет, мне такие примеры не известны", - отметил Билецкий.

По мнению нардепа, заморозка конфликта и легализация террористов ОРДЛО выгодна не только России, но и странам Запада, которые хотят восстановить бизнес-отношения с РФ и снять с нее санкции.

"Запад имеет огромное количество проблем. И проблемы в далекой и непонятной ему восточноевропейской стране для него – это огромный вызов. Россия была удобным бизнес-партнером, Россия откачивала в офшоры нефтедоллары", - резюмировал лидер партии "Национальный корпус".

Источник: facenews.ua