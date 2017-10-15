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Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему
Важливо не перегнути з очікуваннями щодо закону про реінтеграцію Донбасу. Навіть найідеальніший закон про визволення Донбасу не звільнить Донбас в одну мить.
Ефективність такого закону має визначатися такими факторами:
Чи посилює він позиції української дипломатії у відстоюванні антиросійських санкцій?
Чи дає він час для посилення Збройних сил завдяки відтягуванню більшої війни з Московією?
Якщо відповідь на ці питання «Так» – а мені видається, що це швидше «Так», ніж «Ні», – то закон потрібен. Про це пише ZIK.
Усе решта – термінологія, нюанси, вимоги – похідне від цих критеріїв. А окуповані території звільняють не закони, договори чи домовленості, а армія. І її треба готувати.
Справжня гниль тих, хто хоче, аби Україна розсварилася із Заходом, наплювала на санкції та «мінські домовленості», в тому, що вони ніколи не будуть чесно пояснювати людям, що тепер єдиним шляхом збереження незалежності залишиться воєнний стан, тотальна мобілізація, особиста самопожертва кожного та відмова від усіх виборів…
Натомість, вони вийдуть з Ради і тут же будуть кричати про «високі пенсії та зарплати», про те, що «людям нема що їсти», і що замість воєнної вертикалі та дисципліни «треба дочасні вибори».
Теги: Донбасс, освобождение, проблема, политолог
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