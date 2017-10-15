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Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»

15.10.2017 07:50
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Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»

Главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил о негативном отношении российских политиков к руководителям группировок «ДНР» и «ЛНР».

Об этом Захарченко рассказал в интервью сепаратистским СМИ.

«Как вы думаете, сколько у московских чиновников домиков в Баден-Бадене? И вот зачем им такой сумасшедший Захарченко или Плотницкий, по вине которых они не могут посещать эти свои домики в Баден-Бадене? А сколько детей чиновников Российской Федерации учится за границей? Вот вы сами себе на этот вопрос если ответите, то поймете, почему такой негатив, я даже скажу и больше – возможно и прямая ненависть», – рассказал Захарченко.

Главарь террористов также отметил, что российские чиновники – не главные союзники «ДНР».

«Но у нас же «народная республика». И наши главные союзники – российский президент и российский народ», – добавил Захарченко.

Источник: ghall.com.ua



Теги: политика, ДНР, ЛНР, Захарченко
 
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