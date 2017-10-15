ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»

15.10.2017 11:30

В Донецкой области должна появиться линия одежды «Куркуль», а также возможно создание сети магазинов с аналогичным названием. Об этом в комментарии ОТВД рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вот "Куркуля" сделали (программа поддержки малого бизнеса – ред.), после этого возникла идея "Ассоциации куркулей", сейчас я дал задание сделать проект "Типичный двор куркуля", дал задание сделать дизайнерскую одежду "куркуля"», – сказал Жебривский.

Он пояснил, что такую одежду сейчас разрабатывает его знакомая – киевский дизайнер Голда Виноградская.

«Сами "куркули" предложили создать сеть магазинов "Куркуль"», – добавил Жебривский.

Источник: novosti.dn.ua