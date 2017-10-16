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Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
Чиновник назвал главный признак, который будет означать начало возвращения оккупированных территорий
Если Россия заменит нынешних главарей т. н. "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, то это будет первым шагом к освобождению Донбасса. Такое мнение высказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
По его словам, если Россия пойдет на шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, то первым делом снимут главарей "Л/ДНР".
"Я убежден, что в том случае, когда произойдет смена этих одиозных руководителей, с одной стороны, это будет означать начало возвращения, на каких условиях не буду прогнозировать, но это будет первый шаг. В то же время, я убежден, если будет принято решение снаружи или о введении миротворцев, или каком-то другим путем, то первым шагом, который сделает руководство России по ОРДЛО, – эти два персонажа покинут территорию Украины, и конечно не в Германию или Францию", – сказал Тука.
Как рассказывал военный эксперт Алексей Арестович, Россия уйдет с Донбасса только тогда, когда будет уверена, что Запад снимет с нее санкции. По его словам, Кремль рассматривает по Украине разные варианты – от полномасштабной войны до мягкого ухода.
Экс-советник Путина Андрей Илларионов рассказывал, что российский лидер не хочет видеть Донбасс как отдельную от РФ республику по типу Приднестровья, и он хочет объединить его с Россией и готов спонсировать регион.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что освобождение оккупированных территорий будет проходить политико-дипломатическим путем, а не по примеру российской военной кампании в Чечне, когда Россия бомбила города и уничтожала своих граждан.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Захарченко, Плотницкий
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