Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу

16.10.2017 21:35

Чиновник назвал главный признак, который будет означать начало возвращения оккупированных территорий

Если Россия заменит нынешних главарей т. н. "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, то это будет первым шагом к освобождению Донбасса. Такое мнение высказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, если Россия пойдет на шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, то первым делом снимут главарей "Л/ДНР".

"Я убежден, что в том случае, когда произойдет смена этих одиозных руководителей, с одной стороны, это будет означать начало возвращения, на каких условиях не буду прогнозировать, но это будет первый шаг. В то же время, я убежден, если будет принято решение снаружи или о введении миротворцев, или каком-то другим путем, то первым шагом, который сделает руководство России по ОРДЛО, – эти два персонажа покинут территорию Украины, и конечно не в Германию или Францию", – сказал Тука.

Как рассказывал военный эксперт Алексей Арестович, Россия уйдет с Донбасса только тогда, когда будет уверена, что Запад снимет с нее санкции. По его словам, Кремль рассматривает по Украине разные варианты – от полномасштабной войны до мягкого ухода.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов рассказывал, что российский лидер не хочет видеть Донбасс как отдельную от РФ республику по типу Приднестровья, и он хочет объединить его с Россией и готов спонсировать регион.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что освобождение оккупированных территорий будет проходить политико-дипломатическим путем, а не по примеру российской военной кампании в Чечне, когда Россия бомбила города и уничтожала своих граждан.

Источник: https://www.segodnya.ua



