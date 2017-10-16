ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА

16.10.2017 15:30

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесло изменения в Перечень и объем товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Раздел «Продукты» был дополнен, теперь после пункта «питьевая вода» добавлены позиции касательно перевозки чая и кофе, по 2 кг каждого (разрешается провозить до 2 кг чая фасованного в упаковках, и до 2 кг кофе - зернового, молотого, растворимого и пр.).

Раздел «непродовольственные товары» видоизменился следующим образом. Садово-огородный инвентарь и инструменты разрешено провозить количеством до 5 единиц. Что касается автомобильных шин, то разрешается провозить только 1 комплект ( 4 шт) зимних или летних, или всесезонных шин, радиусом не больше 16 дюймов. Можно провозить персональный компьютер не больше одного на человека, плюс периферийное оборудование к нему и не больше трех накопителей (флэш-карт).

Коляски можно провозить в количестве двух на каждого ребенка: прогулочная и/или обычная, если дети едут вместе со взрослыми. Если детей рядом нет, то можно везти лишь одну коляску. Инвалидные коляски в количестве двух штук при провозе человека с инвалидностью. При отсутствии инвалида, разрешается провозить только одну инвалидную коляску.

Лекарства по пять пачек одного наименования на каждого человека (кроме наркотических и психотропных препаратов).

Личные вещи при переезде человека с некотролируемой на контролируемую территорию провозить разрешается. Это мебель, посуда, кухонные принадлежности, бытовая техника, постель и постельное белье, книги, тетради, канцелярские принадлежности, ковры, картины, светильники, инструменты, детские игрушки.

Прошлая редакция перечня вызывала много вопросов у людей, пересекающих КПВВ. Поскольку были запрещены товары частого пользования и употребления.