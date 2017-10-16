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Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
В 2014 году президент Украины Петр Порошенко не ввел военное положение, поскольку в тот момент было такое жесткое требование со стороны Германии.
Об этом рассказал блогер и военный эксперт Алексей Арестович в интервью "Апострофу".
"Порошенко не вводил (военное положение – ред.), потому что, как проговорилась (вице-спикер Верховной Рады – ред.) Оксана Сыроид, это было прямое требование Германии в 2014 году, иначе они вообще лишали бы нас какой-либо поддержки в ситуации, когда мы были максимально слабы и вообще вся наша государственность и независимость висели на волоске", - объяснил он.
По словам Арестовича, немецкая сторона говорила ультимативным тоном Сыроид такое: "Проиграли России – выполняйте требования. Не будете выполнять, мы вообще вас оставим без поддержки, не будем посредниками". Таким образом, по словам эксперта, дипломатам ничего не оставалось, кроме как ждать изменения международной обстановки.
На данный же момент ситуация изменилась, поскольку появилась поддержка США, а также изменилась риторика Германии и Франции.
"Теперь у нас есть американская позиция, которая говорит, что плевать нам на то, что там немцы требуют. Да и сами немцы уже изменились, Меркель сильно поумнела с тех пор, во Франции уже не Олланд, который как коммунистом был, так коммунистом и остался. [Действующий президент Франции Эммануэль] Макрон – пожестче товарищ, и с Путиным у него какие-то свои счеты. То есть теперь создались условия, на основе которых можно уже признавать Россию агрессором", - объяснил Арестович.
Несмотря на то, что Украина сейчас получила возможность назвать Россию "страной-агрессором", мы не можем пока ввести военное положение, поскольку это противоречит общей стратегии, считает эксперт.
Арестович подчеркнул, что Украина, в соответствии с законом об обороне Украины, могла объявить военное положение еще при президенте Ющенко.
"Этот закон приняли еще при [первом президенте Леониде] Кравчуке. Так вот, там 18 признаков военной агрессии. Одним из таких признаков является применение вооруженных сил второй страны с нашей территории против третьей страны без нашего согласия. Российские вооруженные силы применялись против Грузии в 2008 году (речь идет о выводе кораблей Черноморского флота РФ к берегам Грузии в 2008 году – ред.), применялись в Сирии, применялись против Чечни, применялись еще во всех операциях по "восстановлению мира" с нашей территории без нашего спроса", - рассказал эксперт.
"Почему тогда не вводил Ющенко военное положение? Почему Янукович не вводил?", - спрашивает блогер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, военное положение, АТО, Порошенко
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