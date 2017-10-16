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Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки
Политик рассказала, кто ей помогал работать над изменениями в документ
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что собирается завтра, 17 октября, внести поправки в законопроект по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, над поправками она работала вместе с юристами и общественными активистами.
"Что я буду делать 17 октября? Зарегистрирую поправки к законопроекту о реинтеграции, над которыми мои юристы вместе с общественными активистами работали всю прошлую неделю. За что спасибо всем, кто принял участие. Я дистанционно была с ними на связи, конечно, обсуждала по телефону и по почте. Вернулась из Страсбурга, изучила наработки и завтра буду регистрировать", – написала Геращенко.
Как рассказывала народный депутат от БПП Ирина Фриз, законопроект во втором чтении может быть принят в ноябре.
Напомним, Верховная Рада 6 октября приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса).
Касаемо голосования за законопроекты по Донбассу, то президент Украины Петр Порошенко обрушился с критикой на депутатов за их поведение в парламенте и нежелание голосовать.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Геращенко
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