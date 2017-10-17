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К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка
17.10.2017 10:29
Для каких конкретно целей женщина везла в оккупированный Донецк такое количество животных, неизвестно: мини-зоопарк не пропустили пограничники через КПВВ "Новотроицкое". Как рассказали в Госпогранслужбе, женщина пыталась перевезти 8 крупных собак и даже макаку, передает "Диалог.UA".
У нее было 5 маламутов, 2 пуделя, бассет, енот и песец. Женщина рассказала, что живет постоянно в Донецке, животных приобрела на контролируемой Украиной территории.
Однако сегодня согласно порядку, действующему временно для тех, кто пересекает линию соприкосновения, не предусмотрен вывоз диких животных на территорию, временно контролируемую террористами "ДНР/ЛНР", поэтому дончанке предложили обратиться в специальный центр для получения письменного разрешения.
Теги: Донецк, Донбасс, зоопарк, пограничники, ДНР, ЛНР, Захарченко, КПВВ
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