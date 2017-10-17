Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО

17.10.2017 11:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО

На данный момент отмена режима АТО на Донбассе остается под вопросом. Об этом ведутся дискуссии в СНБО. Такое заявление сделала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Г.Тука. Он говорит, что на данный момент обсуждается законопроект о реинтеграции региона, передает zi.dn.ua.

Все понимают, что вопрос об отмене АТО достаточно сложный. Ведь если формат АТО будет отменен, то появится целый ряд вопросов, которые сейчас должны будут решать юристы.

К тому же, как заявил Г.Тука, один из основных вопросов закона состоит в том, чтобы преодолеть юридическое сложности в передаче власти вооруженным структурам в зоне проведения АТО.

На данный момент руководство процессом осуществляет СБУ, а, согласно законодательству, это должен делать Оперативный штаб вооружённых сил.

Что же касается рядовых граждан, то, по заверениям замминистра, для них ничего не изменится.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, СБУ, СНБО, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх