- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»
Изменение главарей так называемых ДНР/ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого будет означать начало возвращения неподконтрольных территорий Донбасса Украины. Такое мнение высказал в интервью УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Я убежден, что в том случае, когда произойдет смена этих одиозных руководителей, с одной стороны, это будет означать начало возвращения, на каких условиях не буду прогнозировать, но это будет первый шаг. В то же время, я убежден, если будет принято решение снаружи или о введении миротворцев, или каким-то другим пути, то первым шагом, который сделает руководство России по ОРДЛО - эти два персонажа покинут территорию Украины, и конечно не в Германию или Францию", - считает замминистра.
На уточнение корреспондента УНН о том, на кого могут быть изменены Захарченко и Плотницкий, Г.Тука сказал: "Скорее всего, я ожидаю, что это будут "латентные сепары", которые себя не запятнали в событиях 2014 года, которые не имеют реально крови на руках, и реально не имеют отношения к началу, к организации всех этих событий. и они будут предложены как "голуби мира"".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, миротворцы, Плотницкий, Георгий Тука
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким
- Плотницкий заявил, что они с Захарченко готовы к встрече с Савченко
- Главари "ЛДНР" получили новые указания от российских кураторов
- Плотницкий "сделал" Захарченко
- Плотницкий подтвердил, что он и Захарченко встречались с Савченко
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы19:06
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- В Киеве на митинге возле Верховной Рады пролилась первая кровь: протестующие штурмом пошли на силовиков, есть раненые18:26
- Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков18:05
- Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты17:46
- Протесты в Киеве: появились фото первых стычек с полицией17:24
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Раду могут штурмовать со взрывпакетами: некоторые выходы заблокированы – Шкиряк16:44
- "Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита16:35
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве16:25
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"