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Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях
По словам «уполномоченного по правам человека ДНР» Дарьи Морозовой, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске опять будут вести разговор об обмене пленными. Об этом пишут сепаратистские СМИ, ссылаясь на заявление «омбудсмена» недореспублики, передают fakty.ua.
Как всегда, Дарья Морозова, призвала украинскую сторону к конструктивному диалогу, который, по ее мнению, состоит в том, чтобы преступники, которых она называет «ребятами», вернулись домой, на оккупированные территории Донбасса.
Морозова отметила, что представители «ДНР» «будут настаивать на включении в список обмена пленными 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с АТО». То есть боевики требуют выдать им обычных уголовников. В то время как в застенках «МГБ ДНР» находятся журналист Станислав Асеев, ученый Игорь Козловский, бойцы ВСУ и т.л.
Напомним, по словам вице-спикера парламента Верховной Рады Ирины Геращенко, боевики подтвердили, что в списки Киева на обмен включены и Асеев, и Козловский.
Теги: Украина, Донбасс, обмен, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности, пленные
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