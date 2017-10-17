Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях

17.10.2017 18:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях

По словам «уполномоченного по правам человека ДНР» Дарьи Морозовой, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске опять будут вести разговор об обмене пленными. Об этом пишут сепаратистские СМИ, ссылаясь на заявление «омбудсмена» недореспублики, передают fakty.ua.

Как всегда, Дарья Морозова, призвала украинскую сторону к конструктивному диалогу, который, по ее мнению, состоит в том, чтобы преступники, которых она называет «ребятами», вернулись домой, на оккупированные территории Донбасса.

Морозова отметила, что представители «ДНР» «будут настаивать на включении в список обмена пленными 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с АТО». То есть боевики требуют выдать им обычных уголовников. В то время как в застенках «МГБ ДНР» находятся журналист Станислав Асеев, ученый Игорь Козловский, бойцы ВСУ и т.л.

Напомним, по словам вице-спикера парламента Верховной Рады Ирины Геращенко, боевики подтвердили, что в списки Киева на обмен включены и Асеев, и Козловский.



Теги: Украина, Донбасс, обмен, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности, пленные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх