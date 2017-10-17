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В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
Наиболее тяжелая обстановка в зоне АТО сохраняется на донецком направлении, боевики применяют против ВСУ различное вооружение, в большинстве случаев – запрещенное Минскими соглашениями. По данным на 19:00 17 октября известно о 19 срывах "перемирия" террористами "ДНР/ЛНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Под вражескими атаками на донецком направлении оказались ВСУ около Авдеевки, Зайцево, шахты Бутовка и Камянки. В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что возле Зайцево террористы также выпустили по позициям украинских военных 17 мин 120-мм калибра.
На приморском направлении террористы обстреливали Марьинку, силы АТО дали жесткий отпор боевикам, но потеряли одного бойца ВСУ, погибшего в огневом противостоянии с оккупантами. Кроме этого, под обстрелы боевиков попали наши защитники у Талаковки, Широкино и Водяного.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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