В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО

17.10.2017 21:24

Наиболее тяжелая обстановка в зоне АТО сохраняется на донецком направлении, боевики применяют против ВСУ различное вооружение, в большинстве случаев – запрещенное Минскими соглашениями. По данным на 19:00 17 октября известно о 19 срывах "перемирия" террористами "ДНР/ЛНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Под вражескими атаками на донецком направлении оказались ВСУ около Авдеевки, Зайцево, шахты Бутовка и Камянки. В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что возле Зайцево террористы также выпустили по позициям украинских военных 17 мин 120-мм калибра.

На приморском направлении террористы обстреливали Марьинку, силы АТО дали жесткий отпор боевикам, но потеряли одного бойца ВСУ, погибшего в огневом противостоянии с оккупантами. Кроме этого, под обстрелы боевиков попали наши защитники у Талаковки, Широкино и Водяного.