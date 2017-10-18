- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"13:01
- У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"11:35
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы11:16
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете10:56
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 18 октября10:35
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах10:16
- Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса09:36
Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса
17 октября на востоке Украины в боях погибли два бойца АТО, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности террористы “Л/ДНР” 44 раза нарушили перемирие. Силам АТО 38 раз пришлось открывать ответный огонь.
В штабе АТО сообщили, что накануне вечером боевики несколько часов обстреливали позиции военных в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовка Вторая, Троицкого и Майорска. Около Песок и Каменки наемники целились по украинским защитникам со стрелкового оружия. Примерно в 18:00 во время минометного обстрела смертельные ранения получил военный неподалеку Зайцево, передает "Диалог.UA".
На юге Донецкой области так же не было тишины. Здесь оккупанты избрали “горячей точкой” Марьинку. Во время сложной вечерней перестрелки двое бойцов получили ранения. Кроме этого во второй половине дня “защитники русскоговорящих” напомнили о своем присутствии у Гнутово и Лебединского.
В штабе отмечают, что вечером под Мариуполем получили ранения двое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Традиционно в Луганской области было несколько спокойнее – военные зафиксировали здесь меньше всего обстрелов.
Огнем из различных видов вооружения террористы тревожили военных у Новоалександровки, Крымского и Попасной.
Теги: Донбасс, погибли, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"13:01
- У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"11:35
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы11:16
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете10:56
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 18 октября10:35
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах10:16
- Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса09:36
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times17:11
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса16:21
- "Не смешите килограммом мяса". Как украинские пенсионеры отреагировали на "осовременивание" пенсий15:56
- Крым можно будет вернуть в Украину только после уничтожения России как государства - Тука15:31
- Microsoft выпустила Surface Book второго поколения15:15
- Как обжились митингующие в центре Киева15:04
- В Англии изобрели "морской пылесос"14:55
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- В Нацбанке подняли зарплату всем членам правления14:16
- "Не смешите килограммом мяса". Как украинские пенсионеры отреагировали на "осовременивание" пенсий15:56
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком12:34
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе