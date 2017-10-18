Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу

18.10.2017 13:51

И. о. “министра” иностранных дел “ЛНР” Владислав Дейнего обвинил первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга во лжи и манипуляции информацией. С таким заявлением оккупант выступил сегодня, 18 октября, передает “Диалог.UA”.

Дейнего заявил, 13 октября Александр Хуг пожаловался журналистам, что главари “ЛНР” и “ДНР” отказали ему во встрече. По словам сепаратиста, во время визита представителя ОБСЕ на Донбасс встречи с главарями террористов не планировались. Ни Хуг, ни его коллеги, уверяет Дейнего, не обращались к "Л/ДНР" с просьбой о переговорах.

Дейнего потребовал от Хуга подкрепить свои заявления документами, а не “голословными заявлениями” в соцсети. “А вот ввести в заблуждение прессу и общественность – тут он не побрезговал манипуляциями и даже откровенным искажением фактов. Чувствуется подготовка специальной школы! Не краснеет!” – заявил оккупант.