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Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявляет, что боевики не пустят миротворческий контингент ООН на территорию оккупированного Донбасса. Идея Украины о перекрытии неконтролируемого участка границы встретила агрессивное сопротивление наемника. Об этом он заявил журналистам в Ростове, открывая памятник российским террористам, воевавшим на Донбассе, передает dialog.ua.
Во время открытия памятника Захарченко прокомментировал идею о миротворцах и заявил, что Донбассу они не нужны, - главарь "ДНР" просто "не пустит" их на оккупированную территорию. При этом возмущение Захарченко вызвала сама постановка вопроса, так как он опасается признания России стороной конфликта и разделения боевиков с московской поддержкой, - согласно плану Украины миротворцы должны закрыть неконтролируемый участок границы.
СМИ напоминают, российская сторона настаивает, что миротворцы могут быть введены только для охраны наблюдателей ОБСЕ и на линию разграничения.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, ОБСЕ, ДНР, боевики, Захарченко, миротворцы
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