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"Мы уже не теряем патроны впустую. Мы готовимся к зиме", - боец с передовой АТО рассказал про обстрелы боевиков "ЛНР"
Спецмониторинговая Миссия ОБСЕ, анализируя данные за 16 октября, зафиксировала меньшее количество обстрелов в Донецкой области и большее в Луганской по сравнению с предыдущими сутками. Про это уведомляет "Диалог.UA".
Европейские представители на Донбассе провели анализ предыдущих дней. Полученные результаты они обнародовали в своем отчете. О том, что делают украинские военные на передовой, рассказал один из военнослужащих ВСУ. "Очень давно не было слышно сепаров. Мы были готовы, но удивлены. Соседние позиции накрыло на несколько часов. Наши обстреливали калибром 5.45, но в этом нет ничего особенного.
Мы готовимся к зиме. Обустраиваем позиции. В основном всем обеспечены, но есть много нюансов, которые перекрывают волонтеры. Отвечаем? А для чего? Мы уже не на том этапе, чтобы терять патроны ради того, чтобы просто "пострелять" впустую", - сказал "Общественному радио" боец ВСУ Алексей с позывным Кок. Он в составе пехотинцев защищает Украину в Луганской области.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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