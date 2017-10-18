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ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону
Сепаратисты разгружали шесть танков неустановленного типа в районе оккупированного села Зерновое Донецкой области. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как с тягачей сепаратисты разгружали шесть танков неустановленного типа в районе оккупированного села Зерновое, которое находится в 70 км к югу от Донецка. Об этом сообщается на сайте миссии.
В ОБСЕ подчеркнули, что танки находились в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.
"Кроме танков, команда СММ также видела примерно 18 боевых машин пехоты БМП-2, которые были оценены как новые или отремонтированные, и еще 12 грузовиков военного типа. За последние месяцы наблюдатели несколько раз сталкивались с ограничениями их свободы передвижения в этом районе", – добавили в пресс-службе.
В оккупированных районах, за пределами соответствующих линий отвода, команда СММ посетила такие местах размещения отведенного вооружения и отметила наличие шести реактивных систем залпового огня – БМ-21 Град, 122 мм – и шести самоходных гаубиц – 2С1 Гвоздика, 122 мм. Наблюдатели вновь констатировали отсутствие 12 минометов – одиннадцати ПМ-38 и одного 2Б11.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ОБСЕ, вооружение, танки
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