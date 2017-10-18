В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности

18.10.2017 22:34

По словам Захарченко, «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин будет активнее работать на других участках, передают fakty.ua.

Как известно, руководителем «центрального исполкома» общественного движения «Донецкая республика» был Денис Пушилин. С сегодняшнего дня Захарченко отстранил его от должности. «Исполком» теперь возглавит «генеральный директор» драмтеатра Наталья Волкова.

Захарченко объяснил, что Пушилин займется переговорами в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе: «Надеюсь, мы решим решить конфликт с Украиной путем дипломатической работы». Еще Пушилину предстоит активно заняться «интеграцией Донбасса с Российской Федерацией». «Здесь нам нужен прорыв», — вещал главарь боевиков. Судя по всему, из Кремля пришла новая вводная.