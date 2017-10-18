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В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
По словам Захарченко, «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин будет активнее работать на других участках, передают fakty.ua.
Как известно, руководителем «центрального исполкома» общественного движения «Донецкая республика» был Денис Пушилин. С сегодняшнего дня Захарченко отстранил его от должности. «Исполком» теперь возглавит «генеральный директор» драмтеатра Наталья Волкова.
Захарченко объяснил, что Пушилин займется переговорами в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе: «Надеюсь, мы решим решить конфликт с Украиной путем дипломатической работы». Еще Пушилину предстоит активно заняться «интеграцией Донбасса с Российской Федерацией». «Здесь нам нужен прорыв», — вещал главарь боевиков. Судя по всему, из Кремля пришла новая вводная.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, Пушилин, Захарченко, Минские договоренности
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