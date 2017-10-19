- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)
В конце суток 18 октября в зоне проведения АТО обстановка продолжила накаляться
Боевики существенно увеличили количество огневых провокаций и все чаще применяли минометы различных калибров, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В частности, более половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на Донецкое направление. Так, вечером боевики с минометов калибра 82 миллиметра, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также во гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции у Луганского, Майорская, Каменки. А около 18 часов, у Песков вследствие обстрела украинского опорного пунктту с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец. Кроме того, почти в полночь захватчики выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкого.
На Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковское и Новозвановка. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановка и Новоалександровки.
На Мариупольском направлении в конце суток обстрелов было меньше. Однако около 19 часов пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли в окрестностях Старогнатовка.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. Силы АТО 31 раз огнем подавляли активность оккупантов. В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный получил ранения в результате подрыва.
Отметим, ранее сообщалось, что последнии дни в зоне АТО идут мощные бои и все говорит о том, что ситуация будет ухудшаться.
Напомним, за сутки, 17 октября, незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, прогноз, АТО
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Первая серия война на Донбассе окончена. Журналист дал прогноз на будущее развитие конфликта
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Конфликт на Донбассе может затянуться надолго, - эксперты
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Смертельная авария в Харькове: медикам удалось сохранить беременность пострадавшей девушки13:30
- Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже13:15
- Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться12:48
- Разомлевших от нахлынувшей жары украинцев удивили новым прогнозом12:31
- В Раду внесли законы о криптовалютах12:15
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения11:38
- Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова. ВИДЕО11:20
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- На территории Харьковской области распространяется опасная инфекция10:45
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу