Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)

19.10.2017 11:55

В конце суток 18 октября в зоне проведения АТО обстановка продолжила накаляться

Боевики существенно увеличили количество огневых провокаций и все чаще применяли минометы различных калибров, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, более половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на Донецкое направление. Так, вечером боевики с минометов калибра 82 миллиметра, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также во гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции у Луганского, Майорская, Каменки. А около 18 часов, у Песков вследствие обстрела украинского опорного пунктту с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец. Кроме того, почти в полночь захватчики выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкого.

На Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковское и Новозвановка. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановка и Новоалександровки.

На Мариупольском направлении в конце суток обстрелов было меньше. Однако около 19 часов пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли в окрестностях Старогнатовка.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. Силы АТО 31 раз огнем подавляли активность оккупантов. В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный получил ранения в результате подрыва.

Отметим, ранее сообщалось, что последнии дни в зоне АТО идут мощные бои и все говорит о том, что ситуация будет ухудшаться.

Напомним, за сутки, 17 октября, незаконные вооруженные формирования 44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Politeka