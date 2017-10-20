Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке

20.10.2017 14:10

Чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, известный украинский боксер Александр Усик побывал в прифронтовой Марьинке, где провел мастер-класс для воспитанников местной спортивной школы.

В ходе своего визита в прифронтовую зону известный спортсмен посетил Марьинскую детско-юношескую спортивную школу, где встретился с юными боксерами, передает Марьинская РГА.

Местные спортсмены продемонстрировали боксеру показательный поединок, после которого Александр Усик провел для детей небольшой мастер-класс.

После общения с молодежью в Марьинке Александр Усик подарил городу икону Спасителя, которая, по его словам будет оберегать жителей прифронтовой Марьинки.

Источник: vchasnoua.com





