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Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке

20.10.2017 14:10
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Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке

Чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, известный украинский боксер Александр Усик побывал в прифронтовой Марьинке, где провел мастер-класс для воспитанников местной спортивной школы.

В ходе своего визита в прифронтовую зону известный спортсмен посетил Марьинскую детско-юношескую спортивную школу, где встретился с юными боксерами, передает Марьинская РГА. 

Местные спортсмены продемонстрировали боксеру показательный поединок, после которого Александр Усик провел для детей небольшой мастер-класс.

После общения с молодежью в Марьинке Александр Усик подарил городу икону Спасителя, которая, по его словам будет оберегать жителей прифронтовой Марьинки.

Источник: vchasnoua.com




Теги: Донбасс, Марьинка, чемпион, поединок
 
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