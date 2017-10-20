Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе

20.10.2017 10:50

Боевики НВФ формирований готовятся к наступлению. По данным, которые приходят с передовой следующие трое суток будут самыми горячими с начала осени.

Таким прогнозом поделился волонтер Андрей Рымарук, передает "Трибун".

По его словам, информация подкрепляется данными разведки, которая каждый день получает сводки о передвижении гаубиц и САУ оккупационных войск в направлении линии разграничения. В то же время, представители оккупанта в СЦКК в устной форме заявили, что безопасность военных и мирных жителей для проведения ремонтных работ на фенольном заводе в Новгородском не гарантируют. Это еще одно доказательство тому, что их подчиненные готовятся к удару, - убежден волонтер.

Он отметил, что наемники накрывают Луганщину 120-мм минами. В частности речь идет о населенных пунктах Троицкое, Крымское, Попасная и Новотошковка. При этом на Донетчине террористы Захарченко осуществляют провокации на всех участках.