На автовокзале в Селидово обнаружили гранату

21.10.2017 16:10

18-летний житель Селидово оказался сознательным и законопослушным гражданином. Как только он увидел на подоконнике туалета на территории автовокзала предмет, похожий на гранату, сразу же обратился к полицейским, которые несли службу, и сообщил о находке. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Сотрудники полиции сразу же отправились на указанное место, где и изъяли гранату РГД-5 с запалом. Поступок молодого человека является примером для других граждан, которые найдя боеприпасы забирают их домой, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

Напоминаем, что все граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Это предусмотрено ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Источник: girnyk.dn.ua