В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ

21.10.2017 18:30

34 шахтера, которые работают на шахте «1/3 Новогродовская», отказались подниматься из шахты, так как им не выплачивают заработную плату.

Заявление об этом сделал председатель Профсоюза шахтеров Украины М.Волынец на свой странице в социальной сети.

Правда, сколько задолжало горнякам руководство шахты, пока неизвестно.

Источник: zi.dn.ua