В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан

21.10.2017 15:50

В Мариуполе утвердили внедрение пилотного проекта «Социальное такси». Оно бесплатно будет перевозить мариупольцев, которые не могут самостоятельно передвигаться или двигаются с помощью средств реабилитации. Выполнят услугу работники Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Пилотный проект реализуется в рамках программы «Доступный город». Его разработкой занимался не только городской совет, но и люди с инвалидностью. В этом году на финансирование программы выделено более 5 млн гривен. Выполнено 90% запланированных работ.

По словам директора городского центра Надежды Астаниной, специально оборудованный автомобиль для людей с инвалидностью будет предоставлять услугу перевозки и сопровождения в медицинские учреждения, банки, аптеки, органы местного самоуправления, учреждения социальной защиты, образования и культуры, железнодорожного и автовокзалов.

«Чтобы воспользоваться «Социальным такси», необходимо будет сделать заявку, обратившись по адресу и телефону городского центра социальных служб или управления по вопросам обращений граждан и делопроизводства. Срок предоставления услуги - не чаще двух раз в месяц одним лицом», - отметила Надежда Астанина.

Транспортом могут воспользоваться люди с инвалидностью первой и второй группы, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, или пользуются костылями, тростями и тележками, а также дети с инвалидностью старше пяти лет.

Источник: i24.com.ua