ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»

21.10.2017 12:10

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о проведении конкурса на изучение истории донецкого края. Призовой фонд составляет 1 миллион гривен, сообщил он в Facebook.

«К участию в конкурсе приглашаю всех, кто знает историю глубже, чем писалось в советских учебниках. Хотим преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение длительного времени, о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле», – написал Жебривский.

По его словам, ожидаются работы об исследовании первых поселений регионе, украинского казачества, Украинской народной республики, диссидентском движении, а также «истории современного сопротивления Украины так называемому русскому миру».

Источник: novosti.dn.ua