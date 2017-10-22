Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті

22.10.2017 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з Міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Про це повідомили в прес-службі президента.

«Глава держави також поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Президент обговорив із військовослужбовцями питання про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, минулої доби майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка.

Источник: tyzhden.ua



Теги: Донбасс, Авдеевка, Порошенко, фронт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх