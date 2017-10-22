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Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті
22.10.2017 19:50
Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з Міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Про це повідомили в прес-службі президента.
«Глава держави також поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Президент обговорив із військовослужбовцями питання про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними штабу АТО, минулої доби майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка.
Источник: tyzhden.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, Порошенко, фронт
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