Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті

22.10.2017 19:50

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з Міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Про це повідомили в прес-службі президента.

«Глава держави також поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Президент обговорив із військовослужбовцями питання про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, минулої доби майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка.

Источник: tyzhden.ua