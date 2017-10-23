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Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов
Международный Комитет Красного Креста помог семье из Бердянского, что под Мариуполем, построить разрушенный взрывом дом заново, передает MRPL.CITY со ссылкой на МККК.
Программа МККК, которая предусматривает строительство новых домов для социально незащищенных семей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, показала себя в действии. Семья из села Бердянского, которая 2 года назад осталась без дома и не имела средств на его восстановление, совместно с командой МККК взялась за стройку.
«Две недели назад мы начали строительство двух трехкомнатных домов площадью 56 кв.м каждый. Оба дома будут оснащены печным отоплением и подключены к инженерным коммуникациям. Перед входом мы планирует установить пандусы, ведь в обеих семьях есть люди с инвалидностью. Наша команда надеется завершить работу в запланированный срок - в декабре этого года. Мы бы хотели, чтобы семьи встретили Новый год в новых домах», - рассказывает специалист отдела водоснабжения и жилищных условий мариупольской субделегации МККК Алексей Павленко.
Больше информации о данной программе МККК можно узнать в офисе организации в Мариуполе по адресу ул. Николаевская, 7/17, или по телефону +38 067 466 6094.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, Красный Крест
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