Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых

23.10.2017 09:44

Прошедшие сутки, 22 октября, в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Об этом сообщает пресс-центр штаба, передает УП.

Противник и в дальнейшем обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение.

На Донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка.

С противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.

На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкиного и Старогнатовки, а гранатомет – вблизи Водяного

На Луганском направлении, вечером, почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины. В ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие.

В результате боевых действий один военнослужащий сил АТО получил ранения.

Источник: https://from-ua.com