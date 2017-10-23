Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ

23.10.2017 14:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ

Об этом сообщил командир 122 батальона 

Три дня – с 23 по 25 октября – будут проходить плановые учения в военной части, которая дислоцируется вблизи города. В учении задействуют тяжелую военную технику.

Поэтому, возможно, будут слышны характерные залпы и громкие хлопки. Жителей Дружковки просят сохранять спокойствие.



Автор статьи: Наталья Николаева, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Дружковка, военная техника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх