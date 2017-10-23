ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ

23.10.2017 14:40

Об этом сообщил командир 122 батальона



Три дня – с 23 по 25 октября – будут проходить плановые учения в военной части, которая дислоцируется вблизи города. В учении задействуют тяжелую военную технику.



Поэтому, возможно, будут слышны характерные залпы и громкие хлопки. Жителей Дружковки просят сохранять спокойствие.





