В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР

23.10.2017 13:00

В рамках проекта «Здоровое сердце» в Мариуполе запланировано строительство нового кардиохирургического центра. Данный проект получил поддержку и области, и государства.



Согласно заявлению пресс-службы горсовета, кардиоцентр собираются открыть на базе БСМП. На данный момент город успел приобрести ангиограф всего за 18 млн грн – рекордно низкую цену. Сэкономленные средства пойдут на ремонтные работы в новом центре. Сейчас осуществляется капитальный ремонт операционных и палат.



Городской голова В.Бойченко заявил, что уже с нового года кардиоцентр будет принимать первых пациентов. Мариупольцы смогут оперироваться в этом центре совершенно бесплатно. Кардиоцентр построен благодаря совместным усилиям города, выделившего деньги на приобретение оборудования, и государства, купившего все расходные материалы.



Также В.Бойченко заявил, что недостаток квалифицированных специалистов в городе смогут восполнить выпускники местного медицинского вуза, который переехал сюда из Донецка. На данный момент Мариуполь – единственный украинский город, где в полной мере реализовывается проект «Здоровое сердце».



В текущем году ремонтные работы проводят в пяти лечебных учреждениях Мариуполя. Ремонт еще 17 объектов запланирован на следующий год.





