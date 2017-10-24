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Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины
Российский писатель Захар Прилепин, спешно покончивший с карьерой террориста "ДНР", в эфире российского пропагандистского ток-шоу разразился поразительным фейком. Он уверяет, что украинцы якобы хотят видеть своим президентом одиозного главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко. Внимание на это обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Отметим, что, согласно пропагандистскому бреду Прилепина, Захарченко якобы входит в пятерку "самых популярных и уважаемых" политиков Украины. "Порошенко едва не съел эту бумагу (с тайным соцопросом - ред.)! Он сказал: как это может быть вообще? Ну вот так вот! Так может быть", - размечтался пропагандист, уточнив, что Захарченко наверняка выиграл бы в Украине выборы.
Казанский, комментируя эту ситуацию, выразил надежду, что Прилепин не верит сам в тот бред, который несет. "Если на секунду предположить, что российский писатель действительно верит в собственные слова, то представляете, какой уровень компетентности у российской стороны в украинском вопросе? Это ведь даже не невежество. Это уже безумие", - подчеркнул он.
Теги: Донецк, Донбасс, президент, террорист, ДНР, Порошенко, Захарченко
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