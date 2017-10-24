- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО16:14
- Пророссийские террористы пытаются занять "серую зону"15:14
- Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта14:56
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы11:37
- Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем 11:20
Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
Основные потери террористы понесли именно на авдеевском направлении, у боевиков более 10 "200-х" и 18 "300-х". Такую информацию на брифинге озвучил руководитель пресс-службы Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA".
Стало также известно, что террорист Захарченко отдал приказ о начале набора добровольцев в так называемое "Приазовское казачье войско". Что касается потерь в рядах боевиков, то за период с 14 по 21 октября ВСУ ликвидировали 13 боевиков, 18 "освободителей" ранены и находятся в больницах. Лысенко уточнил, что все уничтоженные боевики были из 9-го отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты, позиции которых находятся на донецком направлении.
Напомним, ранее стало известно о смерти убийцы и сепаратистки по кличке Белоснежка, которая сожительствовала с уничтоженным главарем карательной банды боевиков Гиви. Отметим, террористы после ранений становятся в большинстве своем калеками, на Донбассе они влачат жалкое существование. Боевики вынуждены побираться, поскольку их никто не хочет брать на работу.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов
- Бывший сотрудник газеты "Донбасс" сражался в Авдеевке и Зайцево
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО16:14
- Пророссийские террористы пытаются занять "серую зону"15:14
- Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта14:56
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- «С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели18:14
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- «Михеил Саакашвили бросил вызов государству – правоохранители ему ответят» – Луценко16:54
- В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады (ВИДЕО)16:45
- Известный украинский поэт выпал из окна16:34
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО16:14
- Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем16:11
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы