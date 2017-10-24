Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса

24.10.2017 17:16

Основные потери террористы понесли именно на авдеевском направлении, у боевиков более 10 "200-х" и 18 "300-х". Такую информацию на брифинге озвучил руководитель пресс-службы Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA".

Стало также известно, что террорист Захарченко отдал приказ о начале набора добровольцев в так называемое "Приазовское казачье войско". Что касается потерь в рядах боевиков, то за период с 14 по 21 октября ВСУ ликвидировали 13 боевиков, 18 "освободителей" ранены и находятся в больницах. Лысенко уточнил, что все уничтоженные боевики были из 9-го отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты, позиции которых находятся на донецком направлении.

Напомним, ранее стало известно о смерти убийцы и сепаратистки по кличке Белоснежка, которая сожительствовала с уничтоженным главарем карательной банды боевиков Гиви. Отметим, террористы после ранений становятся в большинстве своем калеками, на Донбассе они влачат жалкое существование. Боевики вынуждены побираться, поскольку их никто не хочет брать на работу.