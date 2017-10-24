- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- Сегодня в Донецке перекроют центр города11:30
- СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ11:21
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО11:01
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе10:39
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
Для чего Захарченко личные казаки?
10 октября «глава ДНР» Захарченко своим «указом» создал очередное казачье подразделение в «республике», а именно: «Приазовское казачье войско Донецкой народной республики». Пишет в своем блоге на "Острове" Максим Журналов, передает 62.ua.
Это выглядит довольно странно, поскольку остается непонятной цель создания очередного воинского подразделения в «республике», в которой танков и бронетехники благодаря русскому военторгу больше, чем во всей Европе. Еще в феврале сего года, сразу после убийства террориста «Моторолы» и одновременно с покушением на «Гиви», Захарченко дал команду организовать на подконтрольной ему территории подразделения «Казачьей национальной гвардии». По всей видимости, для этого ему даже пришлось договариваться с изгнанным ранее лидером казачьего «Войска Донского» Николаем Козицыным. Последний, в свою очередь, видимо откликнулся на аргументы Захарченка, о чем свидетельствует его «указ».
Но если в феврале «донские казачки» ринулись с «великой и могучей» защищать Захарченка так сказать неофициально (очевидно, они руководствовались исключительно материальной выгодой), то сейчас все вполне официально.
Более того, главарем «Приазовского казачьего войска» назначен Сергей Гращенко – давно известный в казачьих кругах активист и на 100% человек Козицына, который в сентябре 2015 распоряжением тогдашнего «главы парламента ДНР» Дениса Пушилина был отозван с должности «депутата Народного Совета ДНР», якобы за совместительство (в июле 2015 Гращенко назначен «начальником Главного Управления рыбных ресурсов ДНР»). И вот теперь бывший «рыбнадзоровец» становится руководителем казачьего подразделения. Довольно странное назначение… Тут стоит отметить, что и сами «руководители» псевдореспублики весьма неоднозначно отреагировали на решение Захарченка. Например, Ходаковский даже резко высказался по этому поводу в социальных сетях.
Кстати, любопытный расклад намечается в процессе дальнейшего развития склоки между крестными отцами ДНР. Похоже на то, что накануне предстоящих «выборов в ДНР» в противовес Захарченку создается мощная коалиция в лице Ходаковского, имеющего хорошую поддержку среди «силовиков», Дубинского, а также Гиркина, также открыто поддерживающего Ходаковского. Получается интересная ситуация. Трое крестных отцов «ДНР», ранее грызшихся между собой, составили реально мощную (в глазах сепаратистов) коалицию против Захарченко, которого почему-то защищает Бородай. Позиция Кремля, олицетворяемая Владиславом Сурковым, пока непонятна; но можно предположить, что москвич Бородай близок с москвичом Сурковым.
В любом случае поражает «разброд и шатание», несвойственные «русскому миру». Кремль теряет контроль или импровизирует на ходу? И не с этим ли противостоянием связано создание «личной казачьей гвардии» Захарченко. Как и в начале года, после ликвидации одиозных террористов «Гиви» и «Моторолы», главарь «ДНР» сильно опасается за свою жизнь, и созданием очередного казачьего подразделения надеется усилить свои позиции. Однако, все понимают, что окончательное решение и по Захарченку, и по «выборам», и по судьбе самой «республики» будет приниматься за «поребриком». За инсайдерской информацией, полученной из «ДНР», создание и введение новых военизированных формирований в преддверии выборов имеет целью усилить «народную милицию» для подавления возможных беспорядков и обеспечения «нужного» результата выборов.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, казаки, Захарченко, Сурков
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Так вот какие выборы в ДНР хочет Захарченко!
- Признание? Главарь "ДНР" завтра примет участие в пресс-конференции в Москве
- Вожак ДНР: "Мы готовы провести выборы по украинскому законодательству"
- Его никто не спрашивал, а он высказался - Захарченко прокомментировал результаты украинских выборов
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- Сегодня в Донецке перекроют центр города11:30
- СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ11:21
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО11:01
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе10:39
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- Власти намерены пересчитать украинцев в 2020 году12:41
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО11:42
- Сегодня в Донецке перекроют центр города11:30
- СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ11:21
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО11:01
- Украину атаковал новый компьютерный вирус-вымогатель10:50
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари