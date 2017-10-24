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Архив - Донецкая область

НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%

24.10.2017 10:09
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НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%

За два года, которые идет АТО на территории Донецкой и Луганской областей, для помощи переселенцам государство выделило 60 млн.грн. Из всех средств, которые были привлечены для граждан этой категории, данная сумма составляет только 2%. Такое заявление сделал В.Черныш, министр по вопросу оккупированных территорий, передает zi.dn.ua.

Еще 3 млрд, по его словам, поступили от различных международных проектов и организаций.

Также он рассказал, что впервые за все время Министерство региональной политики также привлекло 36 млрд для того, чтобы запустить кредитную программу для покупки жилья переселенцами. Правда, Министерство просило выделить больше.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, переселенцы
 
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