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"Над Плотным сгущаются тучи", - Казанский уверен в скорой ликвидации главаря террористической "ЛНР"
В оккупированном российскими гибридными войсками Луганске появились листовки, не оставляющие сомнений, - Игорю Плотницкому осталось недолго занимать пост главаря "ЛНР". Такой информацией поделился известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA". Он отметил, что среди ночи в Луганске на подъездах появились листовки, критикующие главаря "ЛНР".
Примечательно, что стоит за этим не проукраинское подполье, уверен Казанский. "Качество печати неплохое, но ни одна типография в ОРДЛО за такое сейчас не возьмется, а провезти из Украины большую партию очень тяжело. Похоже, что завозился тираж из Ростовской области", - сообщил журналист, уточнив, что над Плотницким нависла серьезная угроза. Это далеко не первый сигнал с Кремля, что главарь сепаратистов впал в немилость. "На днях явно по указу из РФ сместили с должности "генпрокурора ЛНР" Заура Ибрагимова. С его уходом Плотницкий сильно ослабел", - подчеркнул блогер.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, прокурор, сепаратисты, оккупация, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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